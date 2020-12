Milan, Ibrahimovic: «Non dobbiamo essere soddisfatti, dobbiamo vincere»

Zlatan Ibrahimovic ha parlato degli obiettivi del Milan in questa stagione in una chiacchierata con l’ex compagno Ambrosini

E’ andata in onda su Sky Sport un’anteprima della chiacchierata tra Massimo Ambrosini e Zlatan Ibrahimovic che verrà pubblicata integralmente nei prossimi giorni. Ecco le parole dello svedese in questa breve pillola:

«Stiamo facendo bene ma nessun pensa agli obiettivi. Secondo me tutto quello che arriva è in più. Vedremo quello che succederà. Non dobbiamo rilassarci, dobbiamo continuare. Io dico che non dobbiamo essere soddisfatti. Dobbiamo vincere».