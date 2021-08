Milan, il recupero di Ibrahimovic procede: rientro dopo la sosta

Nessun intoppo sul rientro di Ibrahimovic, secondo Peppe Di Stefano il rientro avverrà come previsto per dopo la sosta

Tutto nella norma. Peppe Di Stefano, corrispondente per il Milan di SkySport, ha riportato in diretta un aggiornamento sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic: «La squadra ha ripreso a lavorare ieri e sono rientrati Kessie e Bennacer. Ci arrivano delle conferme per quanto riguarda Ibrahimovic: non c’è agitazione in merito alla sua situazione fisica; da quel che ci risulta Ibra prosegue il suo programma di riabilitazione e riatletizzazione prosegue senza intoppi secondo le tempistiche già stabilite. Lo svedese inizierà a lavorare nelle vasche di sabbia ed è una buona notizia. Secondo noi il suo rientro potrebbe essere previsto immediatamente dopo la sosta, per la terza giornata di campionato e la prima di Champions League»