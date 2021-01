Milan, i giocatori più impiegati da Pioli: primo Theo Hernandez

Ecco la classifica dei giocatori del Milan più utilizzati da mister Pioli tra campionato e coppe: primo Theo Hernandez

Per condurre il Milan al primo posto della classifica di campionato, ai sedicesimi di Europa League e ai quarti di finale di Coppa Italia, mister Pioli si è avvalso della collaborazione di tutta la rosa. Sono diverse infatti le rotazioni che il tecnico rossonero ha proposto da inizio stagione e le risposte sono state sempre ottime.

Ci sono però, com’è inevitabile che sia, alcuni interpreti che rientrano nella cerchia degli “affidabilissimi”. Secondo quanto raccolto dai dati Transfermarkt, il giocatore più impiegato in questa stagione è stato finora Theo Hernandez, con 2067 minuti collezionati in 23 partite. Al secondo posto troviamo Franck Kessie, con 1946 minuti in 25 partite. Completa il podio Davide Calabria, protagonista di 1924 minuti in 22 partite. A seguire poi altri insospettabili come Calhanoglu, Kjaer, Romagnoli, Tonali e Leao.