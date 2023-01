Milan, Graziani: «Solo Giroud non basta, serve un attaccante»

Ciccio Graziani ha parlato così del calciomercato del Milan ai microfoni di Mediaset. Le dichiarazioni dell’ex attaccante

«Penserei di fare qualcosa davanti. Rebic sono più le volte fuori, Origi non mi sembra abbiamo fatto vedere qualcosa di importante. Il Milan ha bisogno di un attaccante per competere in Italia e in Europa, il solo Giroud non basta.»