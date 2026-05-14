Il Milan di Allegri ha abbassato la difesa, troppi i gol subiti: raddoppiata la media nelle ultime 8 giornate

Milan con una difesa che traballa troppo, la media dei gol subiti a partita per la squadra di Max Allegri è praticamente raddoppiato

Il campionato del Milan entra in una fase cruciale e Massimiliano Allegri si trova di fronte a un bivio tattico non rimandabile. In vista dei prossimi impegni contro Genoa e Cagliari, i rossoneri hanno un obiettivo prioritario: ritrovare quella solidità difensiva che era stata il marchio di fabbrica della prima parte di stagione, ma che sembra essersi smarrita nelle ultime uscite.

I numeri della crisi: difesa raddoppiata

I dati statistici non lasciano spazio a interpretazioni e fotografano un momento di appannamento del pacchetto arretrato. Il punto di rottura, paradossalmente, sembra essere stato il derby contro l’Inter. Fino a quel momento, il Milan viaggiava con una media rassicurante di 0.75 gol subiti a partita, una cifra da scudetto che permetteva alla squadra di gestire i match con relativa serenità.

Nelle ultime otto partite, tuttavia, il trend si è invertito drasticamente: la media è salita a 1.5 gol incassati per match. In termini concreti, il Milan ha raddoppiato le reti subite, evidenziando falle strutturali o cali di concentrazione che hanno pesato sulla classifica e sul morale del gruppo.

Le tappe del riscatto: Genoa e Cagliari

Per invertire la rotta, il calendario mette Allegri di fronte a due test probanti. Le sfide contro Genoa e Cagliari non saranno semplici passerelle, ma esami di maturità per i difensori rossoneri. Ritrovare il “clean sheet” (la porta inviolata) è fondamentale non solo per i tre punti, ma per ridare fiducia a tutto il reparto.

Allegri, noto per la sua filosofia pragmatica basata sull’equilibrio tra i reparti, sta lavorando intensamente a Milanello per accorciare le distanze tra centrocampo e difesa, evitando quelle transizioni negative che hanno esposto i centrali a troppi uno-contro-uno pericolosi.

Conclusioni: la solidità come chiave per l’obiettivo

In Serie A, la storia insegna che i traguardi prestigiosi si costruiscono sulla tenuta difensiva. Se il Milan vuole chiudere la stagione centrando i propri obiettivi, deve tornare a essere quel muro invalicabile ammirato mesi fa. Il tempo degli esperimenti è finito: tra Genoa e Cagliari serve il vecchio Milan di Allegri, solido, cinico e, soprattutto, impermeabile.

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