Milan, di nuovo a segno Messias: i numeri del rossonero. Back-to-back per il giocatore, non succedeva dal 2019

A firmare la rete del 2-0 in Milan Atalanta è stato Junior Messias: ecco anche alcuni numeri sul giocatore, come riportato da acmilan.com.

Era da aprile 2021 con la maglia del Crotone che Junior Messias non andava a segno in due gare di Serie A consecutive. Messias ha ora gli stessi gol (9) e gli stessi assist (4) con il Milan in Serie A (43 presenze) di quanti ne aveva collezionati con il Crotone (36 presenze).