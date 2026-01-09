Milan Genoa, Stanciu fallisce il colpo del k.o. e viene preso di mira. La nota del club

Milan Genoa, tante le prese di mira nei confronti di Nicolae Stanciu, protagonista dell’errore decisivo dagli 11 metri. Il club fa chiarezza

La sfida di San Siro tra il Milan e il Genoa si è chiusa con un copione degno di un thriller sportivo. Dopo novanta minuti di battaglia intensa, il punteggio si è cristallizzato sull’1-1, ma l’episodio che ha cambiato il volto della serata è arrivato in pieno recupero. Un calcio di rigore concesso ai rossoblù a tempo ormai scaduto sembrava il preludio a una storica vittoria esterna del club più antico d’Italia. Sul dischetto si è presentato Nicolae Stanciu, centrocampista rumeno di grande esperienza internazionale e faro della propria nazionale, che però ha tradito le aspettative calciando il pallone ben oltre la traversa.

Il fallimento dell’occasione d’oro ha lasciato impietriti i compagni di squadra, che si sono immediatamente stretti attorno al giocatore per rincuorarlo. Tuttavia, il clima di solidarietà respirato sul prato verde non ha trovato riscontro nel mondo digitale, dove la reazione di una parte della tifoseria è stata purtroppo violenta e ingiustificata.

La dura presa di posizione del club ligure

Se i nerazzurri e il Diavolo sono abituati alla pressione mediatica dei piani alti della classifica, quanto accaduto nelle ore successive al match ha superato i limiti della critica sportiva. Numerosi cosiddetti «leoni da tastiera» hanno preso di mira i profili social di Nicolae Stanciu, inondandolo di insulti e minacce che hanno travalicato il semplice disappunto per l’errore tecnico.

Di fronte a questa ondata di odio, il Genoa non è rimasto a guardare. La società ligure ha diffuso un comunicato ufficiale attraverso i propri canali per condannare fermamente gli attacchi personali rivolti al proprio tesserato. Il club ha ribadito che il rispetto deve restare alla base di ogni confronto sportivo, difendendo l’integrità del calciatore e respingendo ogni forma di cyberbullismo. Mentre i nerazzurri si preparano ai prossimi impegni europei, il Grifone fa quadrato attorno al suo numero dieci per superare questo momento difficile.

Il comunicato ufficiale del club

«Il Genoa CFC condanna con fermezza tutti i messaggi di odio, aggressione verbale e insulto anche a sfondo razziale nei confronti dei propri tesserati sui canali social del Club, veicolo di comunicazione su cui non ci sarà mai spazio per gravi ingiurie, vergognose minacce di morte e di istigazione alla violenza. Come da consuetudine il Club perseguirà tutte le strade necessarie per la tutela dei propri tesserati».