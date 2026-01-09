Milan Genoa, il gesto di Pavlovic non passa inosservato: la zolla sul dischetto e il rigore sbagliato di Stanciu – VIDEO

Milan Genoa, sui social si diffonde un video che ritrae Pavlovic pochi secondi prima del rigore sbagliato da Stanciu

La storia del calcio italiano si ripete in modo beffardo e, a venticinque anni di distanza dal celebre gesto di Ricky Maspero, San Siro è diventato teatro di un episodio destinato a far discutere. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, durante il recupero di un infuocato Milan-Genoa, il centrale rossonero Strahinja Pavlovic è diventato protagonista di un atto di malizia estrema. Al minuto 99, con il Grifone pronto a calciare il rigore della possibile vittoria, il difensore ha deciso di intervenire sul terreno di gioco per condizionare l’esito della sfida.

Quello che è successo al 94’ di #MilGen è più grave di una sconfitta. Se fossi nella società rossonera multerei #Pavlovic per dare un chiaro segnale a tutti: siamo il #Milan,qui queste cose non si fanno. Se invece fossi #Rocchi, mi chiederei come mai #mariani non l’ha ammonito pic.twitter.com/PusZO1FWCa — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) January 9, 2026

Mentre i compagni protestavano per il fallo di Bartesaghi su Ellertsson, Pavlovic si è avvicinato al dischetto e lo ha letteralmente «arato» con sei colpi decisi, quattro con il sinistro e due con il destro. A differenza del suo predecessore granata, che agì nell’ombra, il serbo ha compiuto il sabotaggio platealmente, davanti agli occhi di tutti. Il risultato è stato un’ammonizione immediata per comportamento non regolamentare, ma l’obiettivo psicologico è stato pienamente raggiunto, mandando in tilt il rigorista avversario.

Milan Genoa, la missione compiuta e il fallimento di Stanciu

La scena ha assunto contorni surreali quando Nicolae Stanciu, incaricato della battuta per la squadra di Daniele De Rossi, ha osservato quasi ipnotizzato l’azione di Pavlovic senza reagire. Il fantasista rumeno ha posizionato la sfera proprio sulla zolla compromessa e ha calciato malamente alto, spedendo il pallone direttamente nel primo anello verde. «Missione compiuta» per il centrale di Allegri: un mix di guerra psicologica e astuzia antisportiva che ha permesso al Milan di blindare un pareggio fondamentale ai fini della classifica.

Se in passato Maspero definì la sua iniziativa un «colpo di genio», il gesto di Pavlovic è destinato a dividere l’opinione pubblica tra chi ne loda la fame di vittoria e chi ne critica la scorrettezza. Resta il fatto che, in un finale incandescente, la freddezza glaciale del difensore ha evitato la beffa ai rossoneri, proprio quando il gol di Rafael Leao sembrava destinato a essere vanificato dal rigore concesso dall’arbitro Mariani.