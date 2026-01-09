Fullkrug e la chiamata con Bierhoff: il nuovo attaccante rossonero svela cosa si sono detti

Fullkrug, nella sua conferenza di presentazione, ha svelato di aver sentito Bierhoff prima di diventare un nuovo giocatore rossonero

Presso la sede ufficiale di Casa Milan, è andata in scena la presentazione di Niclas Füllkrug, il primo grande innesto del mercato invernale rossonero. L’attaccante tedesco, prelevato dal West Ham, arriva per colmare un vuoto nel reparto offensivo di Massimiliano Allegri, offrendo quelle caratteristiche di fisicità e presenza in area di rigore che il tecnico livornese cercava da tempo. Nonostante sia arrivato da poco, Füllkrug ha già collezionato due presenze, dimostrando di essere già integrato nei meccanismi della squadra.

Durante l’incontro con i giornalisti, il calciatore ha voluto chiarire subito le sue intenzioni, allontanando ogni distrazione extracalcistica. «Ho già visto Milano molte volte in passato. Sicuramente qui non devo fare giri turistici, sono qua per fare gol e avere successo come giustamente faceva anche Bierhoff», ha dichiarato il centravanti, richiamando l’eredità del suo illustre connazionale che ha scritto pagine storiche con la maglia del Diavolo.

Fullkrug, la telefonata di Bierhoff e il legame con Leao e Pulisic

Proprio il legame con il passato è stato uno dei temi centrali della conferenza. Füllkrug ha rivelato di aver avuto un colloquio motivazionale con Oliver Bierhoff prima di accettare la proposta rossonera: «Mi ha chiamato, mi ha raccontato di Milano, la città, la squadra e della magia del giocare per il Milan, della volontà costante di giocare a San Siro per rendere orgogliosi i tifosi». Queste parole hanno confermato al giocatore la grandezza della sfida che lo attende in Serie A.

L’attaccante ha poi rivolto lo sguardo ai suoi nuovi compagni di reparto, sottolineando l’importanza di diversificare le fonti di gioco offensivo per alleggerire il carico su Rafa Leao e Christian Pulisic. «Per vincere servono i gol degli attaccanti, dobbiamo fare tutti più gol. Rafa e Chris per ora sono stati bravissimi, male non fa se ci sono altri attaccanti che possono segnare tanto», ha concluso il tedesco, pronto a diventare il nuovo terminale di riferimento per il gioco di Allegri.