Milan Genoa, continua la crisi con le ‘piccole’: i numeri dei rossoneri. Segui tutte le ultimissime sul Diavolo

Il cammino del Milan nella Serie A 2025/26 sta assumendo i contorni di un vero e proprio paradosso tattico. Nonostante le grandi ambizioni estive, i rossoneri stanno palesando difficoltà inaspettate contro le formazioni sulla carta meno blasonate del campionato. I numeri, analizzati nel dettaglio, fotografano una situazione che richiede un intervento immediato da parte della guida tecnica e dirigenziale.

Il dato shock: solo 4 punti contro le neopromosse

Secondo quanto riportato dalle ultime analisi statistiche sulla stagione del Diavolo, emerge un trend preoccupante nei match contro le cosiddette “piccole”. Nelle sfide contro le tre neopromosse Pisa, Cremonese e Sassuolo — tutte disputate tra le mura amiche di San Siro — aggiungendo il recente pareggio interno contro il Genoa e la trasferta amara contro il Parma, i rossoneri hanno raccolto la miseria di 4 punti sui 15 disponibili. Un bottino decisamente troppo esiguo per una squadra che punta ai vertici della classifica.

La missione di Massimiliano Allegri

Il compito di invertire questa rotta spetta ora a Massimiliano Allegri, allenatore toscano plurititolato e grande esperto nella gestione degli equilibri di spogliatoio. Il tecnico livornese, tornato sulla panchina del club di Via Aldo Rossi per riportare solidità e concretezza, deve trovare il modo di scardinare le difese chiuse delle avversarie che si presentano alla scala del calcio con un atteggiamento puramente difensivo. La mancanza di cinismo sotto porta e alcune disattenzioni difensive hanno trasformato partite abbordabili in ostacoli insormontabili per la compagine meneghina.

Il ruolo di Igli Tare nel nuovo corso rossonero

Al fianco del mister, il lavoro di Igli Tare, nuovo Direttore Sportivo del Milan e dirigente di fama internazionale noto per la sua capacità di costruire rose equilibrate, diventa fondamentale. Tare sta analizzando con attenzione le lacune caratteriali della squadra per capire se intervenire ulteriormente sul mercato. La strategia del DS albanese è chiara: fornire ad Allegri interpreti capaci di mantenere alta la concentrazione anche nelle sfide meno prestigiose, evitando quei cali di tensione che sono costati punti preziosissimi finora.

Prospettive e SEO: il Milan deve cambiare marcia

Per risalire la china in Serie A, il Diavolo non può più permettersi passi falsi. La statistica dei 4 punti in 5 gare contro avversarie di bassa classifica è un campanello d’allarme che Igli Tare e Massimiliano Allegri non possono ignorare. La capacità di fare bottino pieno con le piccole è spesso ciò che differenzia una pretendente al titolo da una semplice comparsa nelle zone nobili della graduatoria.