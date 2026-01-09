MN24 Conferenza stampa Allegri, quando parla il tecnico alla vigilia di Fiorentina Milan

Conferenza stampa Allegri – Svelato quando parlerà l’allenatore toscano alla vigilia di Fiorentina Milan

Cresce l’attesa per uno dei classici del calcio italiano. Domani, sabato 10 gennaio, i riflettori saranno puntati sul centro sportivo di Carnago per la consueta vigilia di campionato. Alle ore 14:30, direttamente dalla sala stampa di Milanello, Massimiliano Allegri incontrerà i giornalisti per presentare la delicata trasferta che vedrà i suoi impegnati contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi.

Allegri alla prova del Franchi

Il tecnico livornese, allenatore pragmatico e plurititolato noto per la sua gestione lucida dei momenti di pressione e per la ricerca costante dell’equilibrio tattico, si presenta davanti ai microfoni in un momento cruciale della stagione. Per il Diavolo, la trasferta in terra toscana rappresenta un test di maturità fondamentale per blindare le zone nobili della classifica e dare continuità ai risultati positivi ottenuti nelle ultime uscite.

Durante l’incontro con la stampa, il mister dovrà sciogliere i dubbi legati alla formazione titolare e fare il punto sulle condizioni atletiche del gruppo. Sarà l’occasione per capire come i rossoneri intendano affrontare una Viola sempre ostica tra le mura amiche, capace di esaltarsi nelle sfide contro le grandi del nostro calcio.

I temi caldi della conferenza

Oltre all’analisi tattica della sfida di domenica, l’attenzione sarà rivolta anche ai singoli. Si attendono dichiarazioni su Rafael Leao, l’attaccante portoghese dal dribbling fulminante e uomo simbolo dell’estro offensivo milanista, spesso al centro delle dinamiche di gioco della squadra. Allo stesso modo, Allegri potrebbe fornire aggiornamenti su Fikayo Tomori, il pilastro della difesa inglese che con la sua velocità nel recupero e la sua fisicità rappresenta lo scudo invalicabile della retroguardia meneghina.

Un match decisivo per le ambizioni stagionali

La sfida contro la compagine di Firenze non è mai una partita come le altre. Il popolo di fede milanista si aspetta indicazioni chiare sulla mentalità con cui la squadra scenderà in campo. Il Milan, infatti, ha bisogno di una prova di forza per rispondere alle vittorie delle dirette concorrenti e mantenere vivo il sogno di vertice.