Arbitro Fiorentina Milan: designato il fischietto del match
Arbitro Fiorentina Milan – L’AIA ha reso note le designazioni per la ventesima giornata del campionato di Serie A
Domani parte il girone di ritorno, in attesa che la prossima settimana con i recuperi si completi definitivamente quello d’andata. Sarà impegnata anche la squadra di Massimiliano Allegri contro il Como.
Prima però, precisamente domenica alle ore 15:00, allo Stadio Artemio Franchi, il Milan scenderà in campo contro la Fiorentina. Non sono mancate polemiche sulle decisioni arbitrali nella giornata terminata ieri, l’AIA ha reso note le designazioni della ventesima giornata.
Spetterà a Massa dirigere lo scontro tra Fiorentina e Milan al Franchi
Questa la squadra arbitrale al completo:
- MASSA
- MELI – COSTANZO
- IV: RAPUANO
- VAR: MARESCA
- AVAR: CHIFFI