 Arbitro Fiorentina Milan: designato il fischietto del match
Connect with us

News

Arbitro Fiorentina Milan: designato il fischietto del match

Published

58 minuti ago

on

By

arbitro

Arbitro Fiorentina Milan – L’AIA ha reso note le designazioni per la ventesima giornata del campionato di Serie A

Domani parte il girone di ritorno, in attesa che la prossima settimana con i recuperi si completi definitivamente quello d’andata. Sarà impegnata anche la squadra di Massimiliano Allegri contro il Como.

Prima però, precisamente domenica alle ore 15:00, allo Stadio Artemio Franchi, il Milan scenderà in campo contro la Fiorentina. Non sono mancate polemiche sulle decisioni arbitrali nella giornata terminata ieri, l’AIA ha reso note le designazioni della ventesima giornata.

Spetterà a Massa dirigere lo scontro tra Fiorentina e Milan al Franchi

Questa la squadra arbitrale al completo:

  • MASSA
  • MELI – COSTANZO
  • IV:     RAPUANO
  • VAR:     MARESCA
  • AVAR:      CHIFFI
Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.