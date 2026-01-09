Milan Genoa, tante polemiche ma arbitro e VAR promossi a pieni voti: la Moviola dei principali quotidiani

Milan Genoa, l’analisi degli episodi chiave sui principali giornali: corretto l’annullamento del gol di Pulisic

La direzione di gara di Maurizio Mariani e l’assistenza al VAR di Aleandro Di Paolo hanno convinto unanimemente la critica sportiva. Nonostante la tensione in campo, i principali quotidiani hanno assegnato un solido 6,5 in pagella alla coppia arbitrale. La gestione del match, valido per la 19esima giornata, è stata caratterizzata da decisioni puntuali che hanno spento sul nascere le polemiche, confermando la bontà delle scelte fatte nei momenti decisivi della sfida di San Siro.

L’episodio più discusso ha riguardato il gol annullato a Christian Pulisic al 58’. La moviola ha confermato che: «l’esterno statunitense ha deviato la sfera con il pugno sinistro sulla linea di porta», rendendo inevitabile l’annullamento della rete. L’intervento della tecnologia è stato tempestivo e preciso, punendo un tocco di mano che, sebbene fortuito nella dinamica dopo il palo di Gabbia, è risultato decisivo per la segnatura.

Milan Genoa, rigore e contatti: decisioni confermate

Anche nel finale di gara la squadra arbitrale non ha tremato. Il calcio di rigore assegnato al Genoa per l’intervento di Bartesaghi su Ellertsson è stato giudicato corretto: il difensore rossonero ha travolto l’islandese in scivolata dopo essere stato anticipato. Allo stesso modo, sono state respinte le proteste del Milan per un presunto fallo su Athekame, poiché: «Ellertsson tocca nettamente il pallone per primo», chiudendo ogni dubbio sulla regolarità dell’azione.

In definitiva, la prova di Mariani è stata promossa per la capacità di mantenere il controllo su una gara complessa e ricca di duelli fisici, come quello tra Pavlovic e Colombo. Nessuna svista ha condizionato il risultato finale, regalando una domenica di serenità sul fronte arbitrale nonostante l’alto agonismo visto sul rettangolo verde.