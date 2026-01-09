Mercato Milan, Moretto ci aggiorna sul rinnovo di Tomori: «Dialoghi che vanno avanti, ecco cosa manca»

Mercato Milan, Moretto, sul suo canale Youtube, ha parlato così del rinnovo rossonero di Fikayo Tomori: ecco le sue parole

Il futuro di Fikayo Tomori resta una priorità assoluta nell’agenda del Milan. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la trattativa per il rinnovo contrattuale del difensore inglese sta procedendo con determinazione. L’insider ha fatto il punto della situazione spiegando che: «I dialoghi stanno andando avanti, non siamo ancora alla parte finale della trattativa, mancano ancora degli step e degli incontri».

Nonostante non si sia ancora arrivati alla fumata bianca, il club rossonero sta investendo molte energie in questa operazione. Il centrale classe ’97 è considerato un elemento fondamentale per lo spogliatoio e la società vuole evitare qualsiasi tipo di sorpresa legata al mercato estero. Moretto ha infatti confermato che: «Il Milan sta lavorando duramente anche su questo fronte», a testimonianza di come la dirigenza voglia chiudere la pratica il prima possibile.

Mercato Milan, gli step mancanti verso la firma definitiva

Sebbene l’ottimismo sia palpabile, la strada verso l’ufficialità richiede ancora dei passaggi formali. Saranno necessari nuovi faccia a faccia tra gli agenti del calciatore e i vertici di via Aldo Rossi per definire i dettagli economici e la durata del nuovo accordo. Il Milan punta a blindare il giocatore con un contratto a lungo termine, riconoscendogli un ruolo da leader assoluto nel reparto arretrato.

Il lavoro di mediazione prosegue dunque senza sosta. Per il Milan, confermare Tomori non è solo una mossa tecnica, ma un segnale di continuità per l’intero progetto sportivo. Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi decisivi che potrebbero portare all’annuncio ufficiale tanto atteso dai tifosi.