Mercato Milan, Tare punta a migliorare la difesa rossonera: ecco gli obiettivi del dirigente

Mercato Milan, la partita con il Genoa ha mostrato le lacune rossonere e Tare punta a rafforzare il reparto difensivo

Come riportato da Calciomercato.com, il Milan applica la massima di Allegri: se non si può vincere, l’importante è non perdere. Il pareggio contro il Genoa di De Rossi allunga a 17 la striscia di risultati utili, mantenendo i rossoneri tra le difese meno perforate del campionato. Tuttavia, a San Siro è emersa una stanchezza evidente: molti big sono apparsi privi di brillantezza, faticando a scardinare una formazione molto solida e ben organizzata.

Il tecnico rossonero sta ruotando pochissimi uomini e i segnali di logorio sono preoccupanti. Gabbia non è al top, Tomori si conferma umorale e anche Saelemakers, fin qui tra i migliori, sta accusando un calo fisico. Senza le coppe, il Milan ha comunque bisogno di allungare la rosa per reggere il ritmo delle prime e non vanificare quanto di buono fatto finora.

Mercato Milan, difesa e fasce: gli obiettivi di Tare

Il DS Tare è già al lavoro per colmare le lacune della rosa. La priorità è un difensore fisico ed esperto: i preferiti di Allegri sono Joe Gomez del Liverpool e Federico Gatti della Juventus. Oltre al centrale, si cerca un “quinto” versatile capace di giocare su entrambe le corsie laterali per dare respiro ai titolari.

Sul fronte uscite, restano da monitorare le posizioni di Loftus-Cheek e Nkunku, seguiti da club esteri e dalla Lazio. Indipendentemente dalle cessioni, la dirigenza ha capito che per puntare allo scudetto servono nuovi innesti. La fase di studio è finita: il Milan si prepara a intervenire sul mercato per blindare il proprio futuro.