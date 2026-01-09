Milan Genoa, Marelli analizza così il rigore contro i rossoneri: «Non andava assegnato, vi spiego il perché»

Milan Genoa, Marelli, esperto arbitrale di DAZN, analizza il contatto tra Bartesaghi ed Ellertsson nel finale di San Siro

Al termine della sfida tra Milan e Genoa, l’attenzione si è spostata inevitabilmente sull’episodio che ha cambiato il finale di gara: il calcio di rigore concesso ai rossoblù. Luca Marelli, talent arbitrale di DAZN, ha analizzato minuziosamente le immagini, esprimendo forti dubbi sulla decisione del direttore di gara. Secondo l’ex arbitro, la dinamica dell’impatto suggerisce una responsabilità diversa: «Episodio molto complicato su cui il VAR difficilmente sarebbe potuto intervenire. Anche se dal mio punto di vista questo è un rigore che non va assegnato», ha dichiarato apertamente.

Il focus della moviola si è concentrato sul posizionamento dei piedi dei due protagonisti. Marelli ha invitato a osservare con estrema attenzione il movimento del difensore rossonero rispetto a quello dell’attaccante islandese: «Poniamo molta attenzione ai piedi di Ellertsson e Bartesaghi. Bartesaghi pianta il piede sinistro a terra, il movimento poi viene concluso da Ellertsson: è lui che va verso il difensore del Milan». Secondo questa lettura, l’impatto sarebbe stato cercato o comunque causato dall’inerzia dell’attaccante, rendendo il fallo tutt’altro che solare.

Milan Genoa, la zona grigia del protocollo: perché il VAR non è intervenuto

Nonostante la sua opinione contraria alla concessione del penalty, Marelli ha spiegato il motivo per cui la tecnologia non ha corretto la decisione presa sul campo. La natura dell’episodio rientra infatti in quella casistica dove la soggettività dell’arbitro resta prevalente: «È un’opinione su un episodio che è grigio: difficile che il VAR possa intervenire». In situazioni del genere, in assenza di un chiaro ed evidente errore, il protocollo impone di rispettare la scelta del fischietto di gara.

Il commento di Marelli aggiunge dunque ulteriore benzina sul fuoco delle polemiche post-partita, confermando come il contatto tra Bartesaghi ed Ellertsson sia destinato a far discutere a lungo. Se per il campo è stato rigore, per la moviola tecnica resta una decisione molto generosa che ha finito per condizionare pesantemente il risultato finale di San Siro, lasciando l’amaro in bocca ai tifosi rossoneri.