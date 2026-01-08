Conferenza stampa Allegri: «Nel calcio c’è sempre l’imprevisto. Il cambio di Fofana? Vi spiego…»

Conferenza stampa Allegri, al termine di Milan Genoa, il tecnico toscano ha risposto alle domande dei cronisti presenti a San Siro

Massimiliano Allegri nel post partita di Milan-Genoa è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

Sul pareggio e il mancato cinismo: «La partita è stata un test per noi per come migliorare nel percorso che stiamo facendo. Quando giochi contro il Genoa, che ha fatto una ottima partita, abbiamo avuto due-tre situazioni favorevoli. E non devi avere fretta di fare gol, ma devi aspettare il momento giusto. Nella ripresa abbiamo avuto alcune occasioni: su alcune è stato bravo il loro portiere, su altre imprecise noi. Poi, dopo l’1-1, avevamo quattro minuti per creare azioni portando la palla in area. La squadra è stata meravigliosa nel provare a vincere la partita».

Sul cambio di Fofana: «Scelta perché avevo bisogno di un giocatore in più dentro l’area. Purtroppo è scivolato su quella palla lì, su cui poi è scivolato pure Bartesaghi. Zolla maledetta».

Sulla mancanza di intensità: «Vero che il primo tempo potevamo fare meglio, ma c’è sempre un avversario. Si doveva comunque avere più pazienza, anche se l’avversario finché corre uomo a uomo ti dà fastidio. Se non la sblocchi, non devi prendere gol; era normale poi che calassero».

Sulla possibilità di vedere un tridente in avanti: «Una soluzione o dall’inizio o a partita in corso, dipende come stanno i calciatori».

Sulle difficoltà della squadra nei primi tempi: «La squadra sta bene fisicamente, infatti abbiamo finito la partita in crescendo. Però ci sono anche gli avversari. Primo tempo come altre volte? È un po’ una caratteristica di questa squadra. Siamo stati un po’ imprecisi e bisogna migliorare. Colombo è stato molto bravo nel far gol. Nel calcio cerchi di far tutto, ma c’è l’imprevisto. Ora abbiamo 39 punti, l’obiettivo resta la Champions: ci sarà da battagliare. Per arrivare all’obiettivo, dobbiamo sommare punti. Il punto di oggi ci lascia dispiaciuti, dall’altra contenti, ma magari a fine campionato penseremo a questo punto qui…».