 Conferenza stampa Allegri, le parole dopo Milan Genoa
Conferenza stampa Allegri: «Nel calcio c’è sempre l’imprevisto. Il cambio di Fofana? Vi spiego…»

46 minuti ago

Conferenza stampa Allegri, al termine di Milan Genoa, il tecnico toscano ha risposto alle domande dei cronisti presenti a San Siro

Massimiliano Allegri nel post partita di Milan-Genoa è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

Sul pareggio e il mancato cinismo: «La partita è stata un test per noi per come migliorare nel percorso che stiamo facendo. Quando giochi contro il Genoa, che ha fatto una ottima partita, abbiamo avuto due-tre situazioni favorevoli. E non devi avere fretta di fare gol, ma devi aspettare il momento giusto. Nella ripresa abbiamo avuto alcune occasioni: su alcune è stato bravo il loro portiere, su altre imprecise noi. Poi, dopo l’1-1, avevamo quattro minuti per creare azioni portando la palla in area. La squadra è stata meravigliosa nel provare a vincere la partita».

Sul cambio di Fofana: «Scelta perché avevo bisogno di un giocatore in più dentro l’area. Purtroppo è scivolato su quella palla lì, su cui poi è scivolato pure Bartesaghi. Zolla maledetta».

Sulla mancanza di intensità: «Vero che il primo tempo potevamo fare meglio, ma c’è sempre un avversario. Si doveva comunque avere più pazienza, anche se l’avversario finché corre uomo a uomo ti dà fastidio. Se non la sblocchi, non devi prendere gol; era normale poi che calassero».

Sulla possibilità di vedere un tridente in avanti: «Una soluzione o dall’inizio o a partita in corso, dipende come stanno i calciatori».

Sulle difficoltà della squadra nei primi tempi: «La squadra sta bene fisicamente, infatti abbiamo finito la partita in crescendo. Però ci sono anche gli avversari. Primo tempo come altre volte? È un po’ una caratteristica di questa squadra. Siamo stati un po’ imprecisi e bisogna migliorare. Colombo è stato molto bravo nel far gol. Nel calcio cerchi di far tutto, ma c’è l’imprevisto. Ora abbiamo 39 punti, l’obiettivo resta la Champions: ci sarà da battagliare. Per arrivare all’obiettivo, dobbiamo sommare punti. Il punto di oggi ci lascia dispiaciuti, dall’altra contenti, ma magari a fine campionato penseremo a questo punto qui…».

