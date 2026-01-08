News
Pagelle Milan Genoa: Modric a intermittenza, Leao decisivo nel finale
Pagelle Milan Genoa: di seguito i voti ai protagonisti rossoneri che non sono andati oltre il pari interno. Leao salva Allegri
Da poco è terminata la sfida tra Milan e Genoa, queste le pagelle del match giocato a San Siro:
TOP PAVLOVIC
FLOP FOFANA
MAIGNAN 6 – Incolpevole sul gol di Colombo resta inoperoso fino al rigore finale dove vince la guerra di nervi con Stanciu inducendo il genoano all’errore dal dischetto
TOMORI 5.5 – Caotico e impreciso in entrambe le fasi, partecipa con generosità all’assalto finale che porta al pareggio. Giallo pesante, salta la Fiorentina.
GABBIA 5 – Errore imperdonabile sul gol di Colombo: l’ex Milan manda al bar Matteo che appare lontano parente di quello ammirato prima dell’infortunio al ginocchio.
PAVLOVIC 6.5 – Il migliore del pacchetto arretrato. Vince diversi duelli fisici con Vitinha ed è sempre pericoloso in zona gol.
FOFANA 4 – Si divora la rete dell’1-1 cadendo davanti al pallone e mancando l’appuntamento con la rete a porta vuota. San Siro lo prende di mira, Allegri lo sostituisce all’intervallo.
LOFTUS-CHEEK 6 – Senza infamia e senza lode.
MODRIC 5.5 – Ad intermittenza come le luci di Natale. Non sempre lucido nella gestione, forse avrebbe meritato un turno di riposo.
RABIOT 6.5 – Solita gara di grinta e qualità, combina bene con Bartesaghi e crea apprensione nella retroguardia grazie a diverse inserimenti pericolosi.
SAELEMAEKERS 6 – Nulla da segnalare, il belga non incide particolarmente. Allegri lo richiama al minuto 64.
ATHEKAME SV – Partecipa al redditizio assalto finale.
BARTESAGHI 5.5 – Meno preciso del solito in fase difensiva, entra nell’azione del rigore poi sbagliato da Stanciu. Ottimo piede, come sempre, in zona cross.
PULISIC 6.5 – Segna con la mano il gol del pareggio giustamente annullato, impegna Leali con una girata da urlo nel finale e dà sempre la sensazione di poter essere pericoloso. In una serata no resta l’unico insostituibile.
LEAO 6.5 – Partita impalpabile del portoghese, limitato dal problema fisico al pube, fino all’incornata che regala un punto d’oro ai rossoneri. Bella l’esultanza con Fofana.
FULLKRUG 6 – Dà peso e centimetri all’attacco del Milan. Secondo ingresso positivo, il tedesco tornerà utile.
ALLEGRI 6 – Porta a casa un punto pesantissimo nell’economia della classifica all’interno di una gara caotica. Molto da rivedere ma risultato che allunga la striscia positiva.