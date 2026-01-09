Milan Genoa, Longhi bacchetta i rossoneri: «La partita prevede due tempi, se ne sprechi uno è autolesionismo…»

Milan Genoa, Longhi analizza così il pareggio dei rossoneri contro la squadra di De Rossi: le parole del giornalista

Il pareggio per 1-1 tra Milan e Genoa ha lasciato parecchi spunti di riflessione, specialmente per il modo in cui è maturato nel finale con il rigore fallito da Stanciu. Il giornalista Bruno Longhi è intervenuto sui propri social per analizzare la prova dei ragazzi di Allegri, individuando due errori macroscopici nella gestione della gara. Il primo riguarda l’approccio mentale: «Il Milan col Genoa deve imparare due cose fondamentali. La prima che la partita prevede due tempi e sprecarne uno e’ autolesionismo puro perché giocando tutti i 90 minuti come la ripresa avrebbe non vinto, ma stravinto», ha scritto duramente, sottolineando la netta differenza di rendimento tra le due frazioni.

Il secondo punto toccato da Longhi riguarda invece lo stile e il comportamento in campo, portando come esempio un mostro sacro del calcio mondiale per sottolineare le mancanze dei rossoneri. La critica è rivolta sia a un episodio specifico che alla reazione nervosa del gruppo nel finale: «Tutti ( o quasi ) i rossoneri dovrebbero imparare da Modric cosa significhi il termine inglese fair-play. Alludo a Pulisic che segna con la mano, e all’isteria collettiva per contestare il rigore assegnato al grifone nel finale».

Milan Genoa, rigore netto e la super prova di Lorenzo Colombo

A differenza di altre letture della moviola, il giornalista non ha dubbi sulla legittimità della decisione arbitrale che ha portato al penalty per il Genoa. Secondo Longhi, le proteste rossonere sarebbero state ingiustificate davanti all’evidenza delle immagini: «La pedata di Bartesaghi è evidente», ha chiosato, mettendo fine alle discussioni sul contatto in area di rigore.

In chiusura, non è mancata una nota di merito per il grande protagonista della serata, quel Lorenzo Colombo di proprietà del Milan ma capace di mettere in crisi la sua ex squadra per tutta la partita. La prestazione dell’attaccante ha impressionato favorevolmente il giornalista, che ha concluso il suo post con un elogio secco e diretto: «PS ma che partita ha fatto Colombo!!!!». Un segnale chiaro per il futuro, mentre il Milan deve fare i conti con un pareggio che sa di occasione sprecata.