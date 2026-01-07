Milan Genoa, pronta l’inedita coppia Leao-Pulisic? I due non giocano insieme dalla partita… contro il Bari

Milan Genoa, l’edizione odierna di Tuttosport annuncia l’inedita coppia d’attacco formata da Leao e Pulisic

L’edizione odierna di Tuttosport mette in primo piano il doppio “regalo” per il mondo milanista in vista della sfida contro il Genoa. Domani sera, a San Siro, il tecnico Max Allegri dovrebbe finalmente riuscire a schierare dal primo minuto la coppia composta da Christian Pulisic e Rafael Leao. Si tratta di un evento quasi eccezionale per questa stagione: a causa di diversi infortuni che hanno colpito alternativamente i due calciatori, i due hanno condiviso il campo da titolari solo nel derby di novembre e nella sfida di Coppa Italia contro il Bari.

Parallelamente alle vicende di campo, la dirigenza di via Aldo Rossi si sta muovendo per blindare il proprio gioiello portoghese. Sono infatti stati avviati i primi contatti con l’entourage di Leao per discutere il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2028. Il numero 10 è diventato il perno centrale della manovra rossonera, specialmente dopo il cambio tattico che lo ha visto protagonista in una nuova veste.

Milan Genoa, il nuovo ruolo di Rafael Leao e l’intesa con Pulisic

Sotto la guida di Allegri, il talento lusitano ha iniziato a ricoprire con continuità il ruolo di prima punta, una trasformazione che sta dando frutti insperati in termini di concretezza. Il quotidiano torinese sottolinea come questa posizione lo abbia reso «sempre più al centro del Milan e nella nuova posizione è diventato anche più cinico e decisivo sotto porta». La sua evoluzione tattica, unita alla fantasia di Pulisic, rappresenta l’arma principale per scardinare la difesa del Grifone.

Il club intende premiare questa crescita costante adeguando l’accordo contrattuale, così da allontanare le sirene del mercato e confermare Leao come volto del progetto presente e futuro. Con il rientro dell’americano sulla trequarti, Allegri spera di aver ritrovato l’equilibrio offensivo necessario per chiudere al meglio il girone d’andata e dare un segnale forte alle concorrenti in classifica.

