Milan Genoa: Inzaghi, Van Basten e Baresi entrano nella Hall of Fame – VIDEO. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Il Milan, questa sera, scenderà in campo contro il Genoa in occasione dell’anniversario numero 125 della storia del club e per la sedicesima giornata di campionato.

A circa un’ora dall’inizio del match Van Basten, Baresi e Inzaghi sono stati premiati a San Siro e inseriti nella Hall of Fame del club. I tre giocatori, in epoche diverse, hanno scritto la storia del Milan.