Questa sera il Milan debutterà in Coppa Italia contro il Genoa. Una sfida all’ex Shevchenko che tornerà a San Siro ma da avversario.

Our Coppa Italia begins, Rossoneri! 🏆

Are you ready? 🔥

Inizia la nostra #CoppaItaliaFrecciarossa 🏆

Siete pronti? 🔥#MilanGenoa #SempreMilan pic.twitter.com/VYWdDOVsl1

— AC Milan (@acmilan) January 13, 2022