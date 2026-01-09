Milan Genoa, cartellino pesante nei minuti finali: Allegri di nuovo in emergenza. Assente contro la Fiorentina

Milan Genoa nel caos finale scatta un cartellino giallo molto pesante che era passato inosservato, era diffidato

Il post-partita di Milan-Genoa continua a trascinarsi dietro strascichi pesanti che vanno ben oltre il risultato maturato sul campo. Oltre alle polemiche per la gestione dei minuti finali, il club di via Aldo Rossi si trova a fare i conti con un verdetto del giudice sportivo che pesa come un macigno in vista del prossimo turno di campionato: l’assenza forzata di uno dei suoi leader difensivi.

Il giallo fatale a San Siro

In un finale di gara concitato e caratterizzato da un nervosismo crescente, il direttore di gara Maurizio Mariani, arbitro internazionale esperto nella gestione di match ad alta tensione, ha estratto il cartellino giallo all’indirizzo di Fikayo Tomori. Il difensore centrale inglese, perno insostituibile della retroguardia noto per la sua rapidità negli anticipi e la sua debordante forza fisica, è finito sul taccuino dei cattivi proprio negli istanti conclusivi del match.

L’ammonizione ha un peso specifico enorme: Tomori era infatti entrato in campo nell’elenco dei diffidati. Il provvedimento farà scattare automaticamente un turno di squalifica, costringendo il calciatore a saltare la delicatissima trasferta del Franchi contro la Fiorentina.

Allegri e il rebus difensivo

La notizia rappresenta un vero e proprio grattacapo per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, allenatore pragmatico e plurititolato celebre per la sua capacità di leggere le partite e compattare lo spogliatoio nei momenti di difficoltà, si ritrova ancora una volta a gestire una situazione di piena emergenza.

Il Diavolo dovrà rinunciare al suo scudo più affidabile proprio in uno stadio storicamente ostico. Senza l’ex Chelsea, i rossoneri perdono centimetri e velocità nel reparto arretrato, costringendo il mister a soluzioni di fortuna o al rilancio forzato di elementi fin qui meno impiegati.

Difesa contata verso Firenze

L’assenza del centrale britannico complica notevolmente i piani tattici dei meneghini. Con la rosa falcidiata da piccoli infortuni e defezioni croniche, la coperta in difesa appare ora cortissima. Allegri dovrà lavorare intensamente a Milanello durante la settimana per ridisegnare la linea a protezione della porta, cercando di mantenere intatta quella solidità che ha spesso caratterizzato i successi della sua gestione.

La sfida contro la Viola si preannuncia dunque in salita per la compagine rossonera, chiamata a dimostrare di saper sopperire alle assenze dei singoli con la forza del collettivo.