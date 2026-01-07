Milan Genoa, Allegri deve fare a meno di due giocatori? Ecco chi può saltare la sfida di San Siro

Milan Genoa, il Corriere dello Sport svela che Allegri potrebbe fare a meno di ben due giocatori per il match di San Siro

In casa Milan cresce l’allerta in vista del match di domani sera a San Siro contro il Genoa. La seduta di allenamento di ieri a Milanello ha portato notizie poco confortanti per lo staff tecnico, costretto a monitorare con apprensione le condizioni di due elementi chiave della trequarti e della mediana. La preparazione prosegue, ma la lista dei disponibili potrebbe accorciarsi drasticamente proprio a ridosso del fischio d’inizio.

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, i riflettori sono puntati soprattutto su Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese non ha preso parte alla sessione collettiva con il resto del gruppo, facendo scattare un campanello d’allarme per la sua presenza nella lista dei convocati per la gara contro il Grifone. La sua assenza peserebbe non poco sugli equilibri tattici della squadra, privando il Milan di fisicità e inserimenti offensivi.

Milan Genoa, Nkunku ancora a parte e il rischio forfait per il Grifone

Non arrivano segnali distensivi neanche sul fronte Christopher Nkunku. Il francese ha proseguito nel suo programma di lavoro personalizzato, allenandosi ancora a parte rispetto ai compagni. La gestione del suo recupero impone massima cautela, ma il tempo stringe e le possibilità di vederlo in campo dal primo minuto, o anche solo in panchina, diminuiscono sensibilmente.

La situazione medica è dunque in piena evoluzione: «Alla seduta di ieri non ha partecipato non solo Christopher Nkunku, ma anche Ruben Loftus-Cheek e per questo è a rischio la sua convocazione per la partita contro il Grifone». Qualora entrambi i giocatori dovessero alzare bandiera bianca, Max Allegri sarebbe chiamato a ridisegnare il reparto, cercando soluzioni alternative in una rosa che sta già affrontando un calendario fitto di impegni. Le prossime ore saranno decisive per capire se almeno uno dei due riuscirà a strappare una convocazione last-minute.

