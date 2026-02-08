Connect with us

Milan Futuro Virtus Cesarano 0-1: Oddo recrimina ancora. Il resoconto del match

Milan Futuro Virtus Cesarano 0-1: i rossoneri di Massimo Oddo cadono ancora a causa di un gol di Viscardi. Il resoconto

Il momento difficile del Milan Futuro continua. Nella 23esima giornata del campionato di Serie D, i ragazzi di Massimo Oddo cadono tra le mura amiche contro la Virtus Cesarano, al termine di una gara che definire stregata sarebbe un eufemismo. Nonostante una prestazione dominante sul piano del gioco, la mancanza di cinismo sotto porta ha condannato i rossoneri all’ennesimo stop stagionale.

Milan Futuro Virtus Cesarano, la cronaca: assedio senza gloria

Il copione del match è stato un monologo rossonero, interrotto solo dall’episodio che ha deciso la sfida:

  • Il Fattore Imprecisione: Tra miracoli del portiere avversario, legni colpiti e conclusioni fuori misura, il Milan Futuro ha sprecato una quantità industriale di palle gol. La squadra di Oddo avrebbe meritato ampiamente il successo “ai punti”, ma la scarsa cattiveria negli ultimi sedici metri è costata carissima.
  • L’Episodio Chiave: Al 62′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, un’incertezza di Torriani in uscita ha permesso a Viscardi di trovare il colpo di testa vincente. Un errore individuale pesante in una gara dove il portiere rossonero era rimasto quasi inoperoso.
  • Prospettive Future: Questa mancanza di finalizzazione rende ancora più urgente l’innesto di profili come Andrej Kostic dal Partizan, indicato da Moretto come il rinforzo ideale proprio per dare peso e gol al progetto di Oddo in vista della prossima stagione.

📋 Il Tabellino

MILAN FUTURO – VIRTUS CISERANO 0-1

  • MARCATORI: 62′ Viscardi (V)
  • 23ª Giornata – Serie D, Girone B
