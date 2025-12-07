Milan Futuro, la squadra di Oddo sfida la Varesina: ecco dove e come seguire il match dei rossoneri

Milan Futuro, la squadra di Oddo torna in campo contro la Varesina: ecco come e dove seguire il match dei rossoneri

Torna in campo il progetto Milan Futuro per la 15ª giornata del Girone B di Serie D. L’appuntamento è fissato per oggi, domenica 7 dicembre, alle ore 14.30 presso l’Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore, dove i rossoneri affronteranno la Varesina.

La squadra guidata da Oddo è reduce da un pareggio per 1-1 contro il Brusaporto e sta attraversando un periodo di prestazioni positive, sebbene il “raccolto” in termini di punti sia stato altalenante. Per non perdere contatto con le posizioni di testa in classifica, il Milan Futuro ha bisogno di compiere quel “passo in più” e conquistare la vittoria.

Milan Futuro, Attenzione al Precedente di Coppa Italia

L’incontro si presenta insidioso, anche perché la Varesina si è già dimostrata in grado di battere i giovani milanisti nel precedente confronto di Coppa Italia Serie D. Servirà la massima attenzione per evitare sorprese.

La gara tra Varesina e Milan Futuro fa parte di un turno di campionato che vede impegnate tutte le squadre oggi pomeriggio. Tra gli altri match in programma spiccano Brusaporto-Breno e Castellanzese-ChievoVerona. Per chi volesse seguire i rossoneri, la partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Varesina. Ulteriori coperture, inclusi gli highlights e la differita integrale nei giorni successivi, saranno disponibili sull’App Ufficiale e sul sito di AC Milan.