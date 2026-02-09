Milan Futuro, Oddo commenta la sconfitta contro la Virtus Ciserano: «Ci è mancata un po’ di fortuna, ma non siamo qui a vincere il campionato»

Milan Futuro, Oddo parla così dopo la sconfitta di misura contro la Virtus Ciserano: le parole del tecnico rossonero

Nonostante la sconfitta di misura per 1-0 contro la Virtus Ciserano, Massimo Oddo non fa drammi. L’allenatore del Milan Futuro ha analizzato con lucidità la prestazione dei suoi ragazzi, sottolineando come, oltre al risultato, conti soprattutto il processo di maturazione del gruppo. I rossoneri sono usciti dal campo puniti dall’unico vero affondo avversario, ma la filosofia del club resta orientata al miglioramento costante sotto l’occhio vigile di Massimiliano Allegri.

Milan Futuro, talento e agonismo: la ricetta di Oddo

Il tecnico ha ribadito che l’obiettivo della seconda squadra non è la classifica, ma la formazione degli atleti. Commentando il match, Oddo ha dichiarato: «Sicuramente ci è mancata un po’ di fortuna nei dettagli, poi abbiamo preso gol al primo tiro in porta, è un peccato. Io valuto la partita nel totale, che è stata positiva». L’allenatore ha però richiamato i suoi a una maggiore cattiveria agonistica, pur promuovendo la qualità del gioco espresso: «Non siamo qui a vincere il campionato».

Per quanto riguarda il possibile salto dei suoi gioielli nella prima squadra di Allegri, Oddo predica calma e umiltà. Secondo l’ex terzino, il talento da solo non basta per sfondare nel grande calcio: «Sono tutti potenzialmente bravi, però il talento va coltivato. Ho una tale esperienza che mi porta a dire che a questa età non si può dire chi arriverà e chi non arriverà». Il consiglio per i giovani rossoneri è quello di concentrarsi sulla crescita individuale, poiché la strada per i massimi livelli è ancora piena di insidie.