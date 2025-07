Milan Futuro, Oddo fissa gli obiettivi di quest’anno: «In un Under 23 devi pensarla in questo modo, noi allenatori…». Le ultimissime sui rossoneri

Massimo Oddo, tecnico del Milan Futuro, ai microfoni di Milan TV, ha parlato in questo modo degli obiettivi stagionali

LE SUE PAROLE – «Oggi nel calcio noi allenatori siamo molto legati ai risultati. Milan Futuro è qui per creare giovani. Chi gioca in un Under 23 è quello di confrontarsi con caratteristiche fisiche, tecniche e mentali che in un campionato giovanile non trovi perchè giochi con giocatori che per esempio non hanno la stessa scaltrezza e malizia che trovi in un campionato di grandi. Camarda l’anno scorso ha fatto parecchia fatica all’inizio a giocare in Serie C, poi nel finale è diventato un giocatore che faceva la differenza in Serie C»