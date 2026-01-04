Milan Futuro, oggi la sfida contro la Leon: i rossoneri di Oddo cercano il riscatto dopo il pareggio contro il Voghera

Milan Futuro, i rossoneri di Oddo tornano oggi in campo contro la Leon e cercano il riscatto dopo l’ultimo stop

La Serie D riapre i battenti e con essa inizia ufficialmente il 2026 del Milan Futuro. Oggi pomeriggio, domenica 4 gennaio alle 14.30, i giovani rossoneri saranno impegnati alla Leon Arena di Vimercate per affrontare la Leon. Si tratta di un appuntamento cruciale per inaugurare al meglio il girone di ritorno, in quello che si preannuncia come un «esame importante e complicato» per la compagine milanista, a caccia di continuità per scalare ulteriormente la classifica.

I ragazzi guidati da Mister Oddo arrivano a questa sfida dopo il pareggio per 2-2 ottenuto sul difficile campo di Voghera. Nonostante il rammarico per una vittoria sfumata, la prestazione ha confermato il grande carattere della squadra, capace di rimontare in condizioni ambientali al limite. Il trend generale resta comunque ampiamente positivo: il Milan Futuro non subisce sconfitte da fine novembre e vanta una striscia di successi importanti contro Real Calepina, Varesina e Castellanzese.

Milan Futuro, obiettivo vetta e solidità di squadra

Attualmente il Milan Futuro occupa il sesto posto a quota 28 punti, con la vetta della classifica distante solo sette lunghezze. L’obiettivo dichiarato è quello di «migliorare ed essere protagonisti» nella seconda metà della stagione, accorciando il gap con le prime della classe. La squadra ha dimostrato una crescita costante sotto il profilo del gioco e della mentalità, elementi necessari per affrontare un avversario temibile come la Leon tra le mura amiche.

Per uscire indenni dalla Brianza con l’intera posta in palio, servirà massima concentrazione. Oddo punta sulla compattezza del gruppo e sulla verve dei suoi talenti più brillanti per scardinare la difesa locale. Cominciare l’anno con un successo esterno darebbe un segnale forte a tutto il girone, confermando che i rossoneri hanno tutte le carte in regola per lottare stabilmente nei piani altissimi della graduatoria di Serie D.