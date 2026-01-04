Milan Futuro, una vittoria per iniziare al meglio il 2026: Leon spazzato con un secco 3-0. Il resoconto del match

Milan Futuro, il 2026 inizia nel segno della vittoria grazie al successo contro la Leon: ecco il resoconto del match

Il 2026 del Milan Futuro non poteva iniziare in modo migliore. Nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D (Girone B), i giovani rossoneri guidati da Massimo Oddo hanno espugnato il campo dell’AC Leon con un perentorio 0-3. Una vittoria che non solo porta tre punti fondamentali, ma lancia un segnale chiaro a tutto il campionato: la formazione Under 23 è in salute e pronta a recitare un ruolo da protagonista nella seconda parte della stagione.

La partita si è decisa in un lampo di onnipotenza tecnica e atletica. Dopo un primo tempo equilibrato, i rossoneri hanno travolto la retroguardia avversaria nei primi dieci minuti della ripresa, mettendo a segno tre reti in rapida successione che hanno di fatto chiuso la pratica. Ad aprire le danze ci ha pensato Sala, seguito dal raddoppio di Cappelletti e dal gol finale di Asanji, che ha suggellato una prestazione corale di altissimo livello.

Milan Futuro, obiettivo Playoff: la scalata rossonera continua

Grazie a questo successo, il Milan Futuro si proietta con decisione nella zona calda della classifica. La corsa per i playoff è ora nel vivo e, con questo ritmo, anche la vetta non sembra più un miraggio irraggiungibile. La solidità difensiva mostrata e la capacità di concretizzare le occasioni create sono ottimi segnali per il tecnico, che ora può preparare con serenità i prossimi impegni stagionali.

L’entusiasmo è alle stelle, ma non c’è tempo per cullarsi sugli allori. Il prossimo appuntamento è già fissato per l’11 gennaio alle ore 14:30, quando i rossoneri ospiteranno il Pavia tra le mura amiche, in un match che potrebbe confermare definitivamente le velleità di alta classifica della giovane compagine milanista.