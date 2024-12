Milan Futuro Gubbio 1-0: Chaka-Traoré regala 3 punti d’oro, vittoria ritrovata in Serie C dopo oltre un mese. Il resoconto del match

Il Milan Futuro batte il Gubbio per 1-0 grazie al gol di Chaka-Traoré al 22′ su assist di Sandri.

3 punti d’oro per la squadra di Bonera (oggi squalificato) che ritrova la vittoria in Serie C dopo oltre 1 mese di digiuno (l’ultimo successo risaliva al 27 ottobre in trasferta col Perugia). Al 52′ Camarda ha sbagliato un rigore.