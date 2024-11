Milan Futuro, Bonera è bersagliato dalle critiche: i tifosi gli contestano questo. Le ultimissime sulla squadra rossonera

Nel weekend è maturato un pareggio deludente tra il Milan Futuro e il Sestri Levante per il match della giornata numero 16 del campionato di Serie C.

Per l’ennesima volta, la squadra allenata da Bonera, è passata in vantaggio per poi farsi in seguito rimontare. I tifosi imputano sui social all’allenatore di non essere la figura giusta per la crescita di questo gruppo.