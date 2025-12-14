Milan Futuro Castellanzese 3-1, i rossoneri di Oddo trovano la seconda vittoria consecutiva: la classifica

Il Milan Futuro trova la sua seconda vittoria consecutiva contro la Castellanzese. Il resoconto del match e la classifica

Il Milan Futuro ha conquistato la sua seconda vittoria consecutiva nella sedicesima giornata del campionato di Serie D – Girone B, superando in rimonta la Castellanzese per 3-1 al “Chinetti” di Solbiate Arno.

La partita non era iniziata sotto i migliori auspici per i rossoneri dell’Under 23, andati subito in svantaggio al 6° minuto per il gol di Guerrisi. Tuttavia, la reazione è stata immediata: soltanto sei minuti dopo, Simone Branca ha trovato il pareggio che ha riportato subito l’equilibrio.

Milan Futuro, Ossola e Borsani firmano la vittoria

Nella ripresa, il Milan ha preso il sopravvento. Lorenzo Ossola ha completato il ribaltamento del risultato al 66° minuto. Il sigillo finale è arrivato in pieno recupero, al 94°, grazie a un bellissimo gol di Emanuele Borsani che ha fissato il risultato sul 3-1.

Grazie a questa vittoria, il Milan Futuro mantiene saldamente la sua posizione nella parte alta della classifica del Girone B. La Folgore Caratese guida con 34 punti, seguita da Brusaporto con 31. Subito sotto, il Chievo Verona e la Casatese Merate sono a 29 punti, mentre il Milan Futuro si conferma al quinto posto con 27 punti, incalzato dal Villa Valle a 26.