Milan, Fullkrug sarà l’undicesimo tedesco della storia rossonera: ecco chi sono gli altri

Il Milan accoglie Niclas Fullkrug, l’attaccante sarà l’undicesimo tedesco della storia rossonera: ecco chi sono gli altri

Il Milan accoglie ufficialmente Niclas Füllkrug, un centravanti che sembra uscito da un’altra epoca per fisicità e presenza in area di rigore. L’attaccante arriva dal West Ham, dove non è riuscito a replicare i fasti vissuti in Bundesliga, ma la dirigenza rossonera scommette che le sue doti da predatore d’area siano ancora intatte. Il suo approdo a Milanello riapre il libro della storia tedesca del club, una tradizione fatta di campioni indimenticabili che hanno segnato epoche d’oro e figure che, invece, sono passate quasi inosservate.

Il nome che brilla su tutti è certamente quello di Oliver Bierhoff, autore di 44 gol in tre stagioni e protagonista dello scudetto del centenario. Impossibile non citare anche la leggenda Karl-Heinz Schnellinger, colonna della difesa rossonera per ben nove anni con 334 presenze. Tra i profili più recenti spiccano Christian Ziege e l’attuale difensore Malick Thiaw, mentre il passato remoto regala nomi pionieristici come Johann Ferdinand Mädler o Hans Mayer Heuberger, che hanno contribuito a gettare le basi del club nei primi anni del Novecento.

Milan, Non solo successi: le parentesi meno fortunate

Non tutti i tedeschi hanno però lasciato un segno indelebile. La storia rossonera ricorda anche il passaggio complicato di Jens Lehmann, che collezionò solo 6 presenze prima di tornare in patria, o le brevi apparizioni di Max Laich e Kurt Emil Friedrich Lies. Con l’innesto di Füllkrug, il Milan spera di aver trovato un erede degno della concretezza di Bierhoff piuttosto che una comparsa estemporanea. La sfida per il nuovo numero 9 sarà dimostrare che il suo stile “vecchia scuola” è ancora la chiave giusta per scardinare le difese della Serie A.