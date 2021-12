Milan, Florenzi cuore di nonna: il video su Netflix per Natale – VIDEO

Alessandro Florenzi è apparso in un video postato sui canali social di Netflix Italia per celebrare i nonni a Natale

Per Alessandro Florenzi la figura dei nonni non è certamente scontata. Lo ha dimostrato qualche anno fa dopo un gol all’Olimpico con la maglia della Roma e la corsa in tribuna verso nonna Aurora, e lo fa ancora una volta in un video postato sui canali social di Netflix Italia.