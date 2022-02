Milan, fissati i tempi di recupero di Ibrahimovic: la tabella

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Zlatan Ibrahimovic continua il suo lavoro di recupero, nella palestra di Milanello, mentre sembrano più chiari i tempi del ritorno in campo

«Sembrava un guaio di semplice soluzione, invece il fastidio ha allungato i tempi. Ibra non ci sarà domenica contro la Sampdoria, e verrà valutato durante la prossima settimana in considerazione della trasferta di sabato 19 a Salerno. Ci sarà? Non è affatto scontato. L’impegno successivo sarà quello di domenica 27 con l’Udinese, prima che arrivi marzo e porti con sé un nuovo derby: l’andata della semifinale di Coppa Italia. Ecco allora il vero obiettivo: rivedere il campo già prima, ma essere al meglio contro l’Inter».