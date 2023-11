Milan Fiorentina, due importanti rientri per Pioli: partiranno titolari nella sfida di San Siro in programma sabato sera

Sabato sera il Milan ospiterà la Fiorentina a San Siro: l’obiettivo è tornare alla vittoria per non perdere altro distacco dalla vetta e per sfruttare il rallentamento di almeno una tra Juventus e Inter.

Come riportato da Tuttosport, Pioli è pronto a riabbracciare due titolari: si tratta di Pulisic e Calabria che, ieri hanno svolto parte del lavoro con la squadra e questo lascia intendere che sono stati recuperati.