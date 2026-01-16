Milan Fiorentina Primavera, pareggio spettacolare: termina 3-3 al Vismara

Milan Fiorentina Primavera, sfida ricca di emozioni e ribaltamenti di fronte al Centro Sportivo Vismara, dove rossoneri e viola chiudono sul 3-3

Il Milan parte con maggiore convinzione e trova il vantaggio al 31’. Colombo, esterno offensivo classe 2006, mette in mezzo un traversone pericoloso: dopo un batti e ribatti in area, il più lesto è Angelicchio, attaccante classe 2009 e più giovane in campo, che supera Leonardelli. Per lui si tratta del primo gol con la Primavera, un segnale importante nel suo percorso di crescita.

Reazione viola e rigore del pareggio

In avvio di ripresa la Fiorentina alza il ritmo. Al 47’ Cissé, difensore centrale, commette fallo in area su Evangelista, trequartista rapido e tecnico. L’arbitro assegna il calcio di rigore e al 48’ Puzzoli, centrocampista classe 2005, spiazza Longoni, ristabilendo l’equilibrio sull’1-1.

Nuovo sorpasso rossonero

Il pareggio non spegne l’iniziativa del Milan, che al 53’ torna avanti. Lontani, terzino con buona spinta offensiva, pennella un cross preciso per Vladimirov, centravanti fisico e dominante nel gioco aereo, che di testa batte Leonarducci, riportando avanti i rossoneri.

Finale folle tra Castiello e Conti

Nel finale succede di tutto. All’86’ la Fiorentina, allenata da Daniele Galloppa, trova il 2-2 grazie a una bella azione corale rifinita da Jallow, esterno offensivo rapido e imprendibile, che batte un incolpevole Longoni. Passa appena un minuto e il Milan risponde ancora: Castiello, attaccante dinamico, si inventa un’acrobazia vincente per il 3-2, firmando il suo quarto gol in campionato.

Quando la vittoria sembra ormai in cassaforte, al 93’ arriva il colpo di scena finale: Conti, difensore centrale viola, svetta di testa e sigla il 3-3 definitivo, gelando il Vismara e fissando il risultato su un pareggio spettacolare.

QUOTE MILAN LECCE – Gli uomini di Allegri affrontano il Lecce in casa, a caccia di tre punti per non perdere contatto con la testa della classifica e dare continuità alla buona prova contro il Como.

La quota SEGNA GOL TEAM CASA (il MIlan fa almeno un gol) è data a 6.00 su LOTTOMATICA e GOLDBET grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.05 su Snai.