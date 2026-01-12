Settore Giovanile Milan, i risultati del weekend: 3 vittorie nette per Cresta, Parolo e Baldo. Le ultime sui rossoneri

Settore Giovanile Milan, i risultati del primo weekend del 2026: un tripletta di vittorie per Under 15, U16 e U17. Gli aggiornamenti sui ragazzi rossoneri alla prima del nuovo anno dopo la sosta

Inizia al meglio il primo weekend del 2026 per il Settore Giovanile Milan, le tre Under (U15,16 e 17) hanno vinto le rispettive partite e segnato rispettivamente 3, 4 e 2 gol. Ecco nello specifico i risultati della prima giornata del girone di ritorno del girone B nazionale. Il Milan Under 15 di mister Cresta ha battuto senza eccessivi problemi i coetanei del Padova, un secco 3-0 grazie a cui mantiene la vetta della classifica a quota 28 punti.

Si prosegue con l’Under 16 guidato dall’ex centrocampista di Parma e Lazio, Marco Parolo, una vittoria per 4-2 sempre contro il Padova in casa e primo posto solitario nel girone con ben 35 punti. Una stagione da incorniciare finora. L’Inter insegue a meno 4. Il focus settimanale si conclude con l’analisi del Milan Under 17 di Simone Baldo, i ragazzi classe 2009 hanno battuto la Cremonese in trasferta per 2-0 ed inseguono il Verona primissimo in classifica, distante 4 lunghezze ma con una partita in meno.