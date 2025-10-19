News
Milan Fiorentina, i retroscena: tutti gli episodi che non avete notato
Milan-Fiorentina in chiave curiosità: tutti gli episodi che (forse) non avete notato durante il match di San Siro valido per la sesta giornata di Serie A
19:45 – Le formazioni ufficiali: Allegri sceglie Athekame e Bartesaghi sugli esterni, davanti c’è Leao
20:00 – Il Milan giocherà con la terza maglia
20:20 – Ospite Giovanni Galli a San Siro
20:35 – Tanti applausi all’annuncio del nome di Stefano Pioli
21:00 – Milan che ha cominciato meglio della Fiorentina ma manca ancora la verticalità
21:15 – Buon momento della Fiorentina ora
21:25 – Ovazione per Maignan che salta Kean in dribbling
21:30 – Finisce un primo tempo privo di emozioni
21:49 – Si ricomincia
22:00 – Fiorentina in vantaggio con Gosens
22:07 – Leao trova il pareggio
22:22 – Miracolo di De Gea su Gimenez
22:30 – Leao segna su rigore il gol della rimonta