Connect with us

News

Milan Fiorentina, i retroscena: tutti gli episodi che non avete notato

News

Milan Pisa, Allegri è pronto a cambiare l'attacco: potrebbe esserci questa importante novità

News

Maignan Milan, inizio di stagione super del portiere francese: c'è un super dato che lo innalza tra i migliori

News

Milan Pisa, Sky o DAZN? Dove vedere il match in tv e streaming della squadra rossonera

News

Pavlovic, la svolta col cuore: da riserva a guerriero di Allegri nella nuova difesa milanista

News

Milan Fiorentina, i retroscena: tutti gli episodi che non avete notato

Milan news 24

Published

2 giorni ago

on

By

San Siro Maignan

Milan Fiorentina: gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro nel match che vale la settima giornata di Serie A 2025-26. Retroscena

Milan-Fiorentina in chiave curiosità: tutti gli episodi che (forse) non avete notato durante il match di San Siro valido per la sesta giornata di Serie A

19:45 – Le formazioni ufficiali: Allegri sceglie Athekame e Bartesaghi sugli esterni, davanti c’è Leao

20:00 – Il Milan giocherà con la terza maglia

20:20 – Ospite Giovanni Galli a San Siro

20:35 – Tanti applausi all’annuncio del nome di Stefano Pioli

21:00 – Milan che ha cominciato meglio della Fiorentina ma manca ancora la verticalità

21:15 – Buon momento della Fiorentina ora

21:25 – Ovazione per Maignan che salta Kean in dribbling

21:30 – Finisce un primo tempo privo di emozioni

21:49 – Si ricomincia

22:00 – Fiorentina in vantaggio con Gosens

22:07 – Leao trova il pareggio

22:22 – Miracolo di De Gea su Gimenez

22:30 – Leao segna su rigore il gol della rimonta

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.