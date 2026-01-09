Milan Fiorentina, Allegri recupera Nkunku e riflette: chi gioca domenica? Tutti i dubbi del tecnico

Milan Fiorentina, Massimiliano Allegri recupera Nkunku e deve sciogliere diversi dubbi di formazione: prossime ore decisive

Il deludente pareggio casalingo contro il Genoa è già alle spalle: il Milan di Massimiliano Allegri ha ripreso gli allenamenti questa mattina in vista della delicata trasferta di domenica (ore 15:00) al “Franchi” contro la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la seduta odierna ha regalato sorrisi e preoccupazioni in vista della ventesima giornata.

Attacco: Nkunku vede Firenze, dubbi per il tandem titolare

La notizia più lieta riguarda Christopher Nkunku. L’attaccante francese ha smaltito la contusione alla caviglia che lo ha tenuto fuori contro Cagliari e Genoa, lavorando oggi a pieno ritmo con il gruppo.

Con una doppietta rifilata al Verona nell’ultimo match disputato, l’ex Chelsea scalpita per tornare titolare. Freno per i big: Allegri deve gestire le condizioni di Rafael Leão e Christian Pulisic, entrambi alle prese con fastidi muscolari che potrebbero suggerire cautela. Nkunku rappresenta dunque l’alternativa di lusso per non rischiare i due gioielli dal primo minuto.

Difesa obbligata: squalifica Tomori e spazio a De Winter

A Firenze la difesa sarà inedita. Fikayo Tomori, ammonito da Mariani dopo il rigore sbagliato da Stanciu nel recupero di Milan-Genoa, era diffidato e salterà la gara per squalifica.

Toccherà a affiancare e . Il belga, già impiegato in rotazione da Allegri, torna titolare in un match d’alta classifica. Ballottaggio a sinistra: Resta vivo il dubbio sulla fascia mancina: Pervis Estupiñán insidia Bartesaghi per una maglia dal primo minuto, con l’ecuadoriano che cerca il riscatto dopo le ultime panchine.

Turn-over a centrocampo?

In vista della sfida di giovedì 15 gennaio contro il Como, Allegri sta valutando se far rifiatare i “maratoneti” Luka Modrić (faro della squadra) o Adrien Rabiot. Scalpitano Jashari e Ricci per dare freschezza alla mediana rossonera.