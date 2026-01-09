Tomori Milan, il Giudice Sportivo conferma il cartellino giallo. Scatta la squalifica per l’inglese. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il concitato finale di gara tra Milan e Genoa, terminato sul punteggio di 1-1, continua a far discutere e a produrre pesanti conseguenze per il Diavolo. Oltre al rammarico per i punti persi a San Siro, i rossoneri dovranno fare i conti con un’assenza pesantissima nel prossimo turno di campionato contro la Fiorentina.

Il comunicato del Giudice Sportivo: sanzione per Tomori

Come confermato dal comunicato ufficiale del Giudice Sportivo e riportato dalle principali testate sportive, Fikayo Tomori, difensore centrale inglese roccioso e insostituibile per la sua velocità nei recuperi, è stato ufficialmente squalificato. Il calciatore ha rimediato un’ammonizione fatale nei minuti conclusivi del match diretti dall’arbitro Mariani. Essendo già nella lista dei diffidati, per il numero 23 è scattato lo stop automatico di un turno.

La sanzione, si legge nella nota ufficiale, è stata comminata per proteste nei confronti degli ufficiali di gara. L’episodio incriminato è l’assegnazione del calcio di rigore (poi fallito) a favore del Grifone. In quel frangente, la tensione è salita alle stelle coinvolgendo anche Mike Maignan, portiere francese leader carismatico della difesa, multato di 1.500 euro, e Strahinja Pavlovic, giovane centrale serbo dalla grande forza fisica.

Le scelte di Massimiliano Allegri e la strategia di Igli Tare

L’assenza di Tomori rappresenta una vera sfida per Massimiliano Allegri, allenatore esperto nella gestione delle emergenze e maestro della fase difensiva. Il tecnico livornese dovrà ridisegnare la retroguardia per la trasferta di Firenze, prevista per domenica alle ore 15.00.

A monitorare con attenzione la situazione c’è anche Igli Tare, nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente dal profilo internazionale celebre per la sua capacità di analisi e pianificazione. Proprio Tare ha lavorato intensamente per garantire al Diavolo una rosa profonda, e ora spetterà ai sostituti dimostrare di essere all’altezza delle ambizioni dei rossoneri.

Verso Fiorentina-Milan: difesa da inventare

Senza il suo perno difensivo, il Milan dovrà dimostrare maturità. La squalifica di Tomori costringe i rossoneri a un cambio forzato in un reparto che, sotto la guida di Allegri, stava trovando una nuova solidità. La trasferta al Franchi sarà un banco di prova fondamentale per testare la tenuta mentale della squadra dopo il nervosismo mostrato nel finale contro il Genoa.