Milan Femminile, vittoria di misura contro l’Olimpia Lubiana

Il Milan Femminile ha battuto in amichevole l’Olimpia Lubiana. Le rossonere si sono imposte per 2 a 1 grazie alle reti di Jane e Thomas. Ganz continua la manovra di avvicinamento alla Champions League con un’altra vittoria.

#ACMilan 2️⃣-1️⃣ Olimpija Ljubljana

The Rossonere continue their pre-season with a win sealed by Thomas and @fifinhojane ✌️

Le rossonere proseguono l’avvicinamento alla #WUCL con una vittoria contro l’Olimpia Lubiana ✌️#FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/beaK9TgnGm

