Milan Femminile, Van Dooren: «Vittoria importante per la classifica. Fiorentina? Dovremo dare tutto».

Il Milan Femminile continua a regalare spettacolo e concretezza, ottenendo una vittoria schiacciante per 3-0 contro la Ternana. Una prestazione corale di altissimo livello che conferma l’ottimo stato di forma delle rossonere, capaci di dominare l’incontro dal primo all’ultimo minuto. Questo successo arriva in un momento di grande fermento per tutto l’universo del Diavolo, galvanizzato dal nuovo assetto societario e tecnico.

VITTORIA – «Importante per noi per la posizione in classifica e per avere più consapevolezza in noi stesse e avere in ritmo.»

FIORENTINA – «Abbiamo pareggiato all’andata, al ritorno sarà un match molto importante. Vogliamo continuare nella competizione. Dovremmo dare tutto, recuperare e saremo pronte per la partita.»