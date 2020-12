Milan femminile, Spinelli: «Spero che la Bartolini abbia guardato la partita»

Milan femminile, Giorgia Spinelli ha parlato al termine della gara vinta dalle rossonere in casa della Fiorentina

Intervenuta al termine della gara vinta dal Milan femminile contro la Fiorentina, Giorgia Spinelli ha così commentato il successo ai microfoni di Sky Sport:

«Sono molto contenta per la vittoria, era molto importante per noi vincere oggi. Sono felice per aver fatto gol. Aspettavo da tanto il momento di giocare titolare per ripagare la fiducia della società. Spero che la Bertolini abbia guardato la partita perché tornare in Nazionale maggiore è uno dei miei obiettivi».