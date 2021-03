Milan femminile: sono quattro i precedenti in casa nerazzurra

Tra poco più di un’ora il Milan femminile sfiderà l’Inter nel match valido per la diciassettesima giornata di Serie A. Ganz sfida per la terza volta Sorbi in questa stagione.

Sono 3 i successi conquistati in casa nerazzurra: due in coppa e uno in campionato contro una sconfitta rimediata recentemente nella semifinale di andata di Coppa Italia presso lo Stadio Breda di Sesto San Giovanni.

ECCO I PRECEDENTI IN CASA NERAZZURRA

Inter – Milan 3-5

Inter – Milan 1-3

Inter – Milan 1-4