Milan femminile: domani il derby, il Sassuolo travolgente in rimonta

Domani il Milan femminile sfida l’Inter nel derby. Tre punti d’obbligo per tenere a distanza il Sassuolo, oggi vittorioso a San Gimignano

Tra 24 ore il Milan femminile sarà in campo contro l’Inter nel derby, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A. Le rossonere sono obbligate a vincere per tenere a distanza il Sassuolo di Giampiero Piovani.

Le neroverdi hanno pochi istanti fa affrontato e travolto la Florentia San Gimignano 1-5 dopo essere state sotto di un gol nel primo tempo. Prova di carattere di Pirone e compagne, blackout per la formazione di casa.