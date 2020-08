Milan femminile: sabato la sfida al San Marino, le probabili formazioni

Milan femminile: sabato ore 17:45, la squadra rossonera se la vedrà con il San Marino. Obiettivo principale tre punti. Le probabili scelte…

Dopo la vittoria presso il Centro Sportivo Vismara contro il Florentia, il Milan femminile torna in campo sabato ore 17:45 contro il San Marino, fuori dalle mura amiche, nel match valido per la seconda giornata di Serie A.

Fondamentale sarebbe conquistare tre punti, per ottenere la seconda vittoria di questo campionato, ma Maurizio Ganz sa bene che servirebbe anche una prestazione da top team, diversamente da quella vista contro la formazione toscana. Il San Marino giunge da un esordio da incubo (10-0 ad Empoli), per questo motivo il Milan femminile ha l’obbligo non solo di vincere e convincere ma anche di segnare qualche gol in più per non rischiare di perdere il treno Champions League come nella passata stagione (per differenza reti).

LA PROBABILE FORMAZIONE: Il tecnico friulano deve fare a meno di Miriam Longo per almeno due settimane, causa infortunio rimediato nell’ultima sfida, oltre che Julia Simic non ancora al meglio. A centrocampo dovrebbero giocare Conc, Jane e Rask, con Grimshaw trequartista. Confermate le altre.

Ecco la probabili undici di Ganz: Korenciova; Bergamaschi, Fusetti, Agard, Tucceri; Conc, Rask, Jane; Grimshaw; Giacinti, Dowie.