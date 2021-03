Refiloe Jane non sarà neanche in panchina nella sfida che opporrà il Milan femminile alla Juventus questo pomeriggio a Torino

Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, Refiloe Jane non sarà neanche in panchina oggi per il big match contro la Juventus. La calciatrice sudafricana è assente a causa di un affaticamento muscolare, sovraccarico.

Al posto di Fifi, così ribattezzata dai tifosi rossoneri, giocherà la giapponese Hasegawa. Ecco le formazioni ufficiali del match.