Milan Femminile, l’unico sorriso da Piemonte: aggrappati ai suoi gol

Il Milan Femminile ha perso nettamente contro l’Inter. L’unico lampo di luce è stato il bellissimo gol di Piemonte.

La rossonera una volta ricevuta palla da Mascarello si è girata e con la potenza fisica si è liberata per poi concludere in diagonale e battere Durante per il momentaneo 1-2. Per lei si tratta del quarto gol nelle ultime quattro partite, il secondo consecutivo dopo quello in Coppa Italia contro la Fiorentina. Da sottolineare che quelli dell’attaccante rossonera sono anche gli unici due gol realizzati dalla squadra nelle ultime due partite e con un Asllani, oggi decisamente sotto tono (anche un rigore sbagliato), la formazione di Maurizio Ganz si aggrappa alla sua numero 18.